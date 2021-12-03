***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.848.423 773.474.640Transferler50.735.791 377.107.632 -427.843.423Dönem Karı (Zararı)337.011.752 337.011.752Kar Payları-31.889.348 -31.889.348Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 92.284.662 582.300.630 339.950.713 1.078.597.044 1.078.597.044Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657Transferler461.746.365 -461.746.365Dönem Karı (Zararı)405.329.457 405.329.457Kar Payları26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 119.284.018 764.453.193 405.329.457 1.356.066.668 1.356.066.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.249.601 164.784.196Dönem Karı (Zararı)405.329.457 337.011.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)405.329.457 337.011.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-219.456.254 -92.179.615Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 19.406.535 20.442.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.029.942 23.807.404Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5,6 26.029.942 23.807.404Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.596.774 17.242.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 429.370 -1.174.696Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.167.404 18.416.795Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.405.881 51.573.370Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -39.222.210 -9.742.873Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.816.329 61.316.243Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 18.711.024 -557.323Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-200.000 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-200.000 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-291.594.648 -204.688.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.416.599 -84.302.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-169.343.209 99.258.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-254.009 32.081.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-169.089.200 67.176.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler685.630 -116.429.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)685.630 -116.429.248Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-188.497.871 -48.169.122Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-188.497.871 -48.169.122İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)350.797.041 197.216.145Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.921.172 -36.583.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-79.484.721 -32.678.062Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.996.650 -48.510.528İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.418.198 -39.494.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.414.848 -9.016.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.329.823 -32.008.682Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.372.844 -88.399.895İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.876.641 -89.570.332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)503.797 1.170.437Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.129.096 24.654.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.735.022 -2.653.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.354.142 10.087.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-36.089.164 -12.740.982Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.456.604 160.529.422Alınan Faiz22 39.222.210 9.742.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.462.293 -3.010.922Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -21.235.768 -12.962.724Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 48.268.848 10.485.547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.397.932 -339.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.600.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.202.068 -339.952Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -2.202.068 -339.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.818.651 -47.676.115Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.041.048 -82.599.293Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -100.041.048 -82.599.293İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış50.772.698 109.061.617Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -5.252.298 -12.512.615Ödenen Temettüler15 -110.930.084 -31.889.348Ödenen Faiz23 -13.197.618 -18.851.019Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.170.301 -10.885.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.171.118 116.768.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.171.118 116.768.129DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 326.194.848 135.104.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 291.023.730 251.872.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 292.810.234 337.335.494Ticari Alacaklar325.880.844 238.266.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17.1 263.814 9.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 325.617.030 238.256.246Diğer Alacaklar2.911.497 106.005.362İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,17.1 102.437.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.911.497 3.568.302İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 164.762.491 311.240.470Stoklar55.268.854 43.347.682Peşin Ödenmiş Giderler14 200.559.960 121.075.239Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 3.250.569 42.591Diğer Dönen Varlıklar18.452.318 0ARA TOPLAM1.063.896.767 1.157.312.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.063.896.767 1.157.312.889DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.091.267 1.120.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.091.267 1.120.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar188.497.871 0Diğer Sözleşme Varlıkları12 188.497.871İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 928.816.587 783.023.113Maddi Duran Varlıklar9 6.748.459 8.301.359Kullanım Hakkı Varlıkları10.597.963 10.220.672Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 185.549.158 195.561.684İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan HaklarDiğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.549.158 195.561.684Ertelenmiş Vergi Varlığı11 60.257.452 68.228.721TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.381.558.757 1.066.455.641TOPLAM VARLIKLAR2.445.455.524 2.223.768.530KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 26.720.536 114.552.329İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.720.536 114.552.329Banka Kredileri22.310.767 108.743.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.409.769 5.809.162Ticari Borçlar532.031.346 480.034.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17.1 31.670.604 52.088.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 500.360.742 427.945.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.234.063 2.904.240Diğer Borçlar282.608.727 275.716.898İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,17.1 36.903.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 282.608.727 238.813.856Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 31.149.695 20.020.599Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 3.692.649 10.980.684Kısa Vadeli Karşılıklar43.778.877 30.182.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.1 4.366.327 3.936.957Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.1 39.412.550 26.245.146Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.352.025 44.988.871ARA TOPLAM951.567.918 979.380.420TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER951.567.918 979.380.420UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar131.336.129 126.291.176İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar131.336.129 126.291.176Banka Kredileri8 124.798.335 120.547.097Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.537.794 5.744.079Diğer Borçlar26.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.1 26.401Uzun Vadeli Karşılıklar6.458.408 4.765.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.458.408 4.765.277TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.820.938 131.056.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.089.388.856 1.110.436.873ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.356.066.668 1.113.331.657Ödenmiş Sermaye15 67.000.000 67.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 119.284.018 92.284.662Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)15 0 -90.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 764.453.193 582.300.630Net Dönem Karı veya Zararı405.329.457 461.746.365TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.356.066.668 1.113.331.657TOPLAM KAYNAKLAR2.445.455.524 2.223.768.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.595.098.336 1.924.220.236 1.340.451.142 714.129.138Satışların Maliyeti19 -3.199.302.969 -1.473.984.578 -1.253.198.346 -533.157.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıÜcret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GelirleriKambiyo GelirleriFaiz GelirleriKar Payı GelirleriTürev Finansal İşlemlerden KazançPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen GelirSigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen GelirEmeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen GelirFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş KarlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GelirlerFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiÜcret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GiderleriKambiyo GiderleriFaiz GiderleriKar Payı GiderleriKarşılık GiderleriTürev Finansal İşlemlerden ZararPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan GiderlerSigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerEmeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş ZararlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GiderlerFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer FarklarıBRÜT KAR (ZARAR)395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503Genel Yönetim Giderleri20 -164.248.936 -150.226.208 -68.664.217 -53.477.003Pazarlama Giderleri20 -131.494.517 -101.819.675 -48.843.111 -45.485.975Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 406.463.637 282.644.103 154.983.801 123.548.093Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -20.862.180 -25.791.503 -3.215.740 -22.905.758ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)485.653.371 455.042.375 121.513.529 182.650.860Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.000TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5,6 22.238.906 -13.321.857 -2.678.508 -16.916.872FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)508.092.277 441.720.518 118.835.021 165.733.988Finansman Gelirleri23 3.653.772 1.922.427 1.922.427Finansman Giderleri23 -87.705.568 -107.188.516 -11.608.379 -55.160.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)424.040.481 336.454.429 107.226.642 112.496.058Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.711.024 557.323 -3.252.910 -8.981.274Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -10.739.755 -17.976.484 -1.081.196 -9.336.243Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -7.971.269 18.533.807 -2.171.714 354.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784DÖNEM KARI (ZARARI)405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981036BIST