***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 0 1.113.331.657Transferler461.746.365 -461.746.365Dönem Karı (Zararı)447.879.751 447.879.751 0 447.879.751Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446 0 -162.594.446Dönem Sonu Bakiyeler67.000.000 -119.284.018 0 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 0 1.398.616.962Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.000.000 0 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 0 0Transferler447.879.751 -447.879.751 0Dönem Karı (Zararı)568.802.547 568.802.547 0 568.802.547Dönem Sonu Bakiyeler119.284.018 1.212.332.944 568.802.547 1.967.419.509 0 1.967.419.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-186.882.973 3.315.849Dönem Karı (Zararı)568.802.547 195.239.378Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-530.283.187 -79.825.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 9.501.725 7.304.273Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5,6 18.014.263 18.884.557Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.014.263 18.884.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.463.857 1.728.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 728.972 -61.658Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.192.829 1.789.971Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler124.071.009 -612.735Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-713.137.008 -125.703.434Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 33.730.681 18.573.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-222.384.257 -103.070.197Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-453.759.031 -51.843.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.218.907 -881.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-455.977.938 -50.961.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler882.087 1.913.826İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)882.087 1.913.826Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-42.117.565İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)155.021.247 101.878.182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.532.238 -9.460.111Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-278.346.632 -32.798.234Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler228.913.911 -62.543.592İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-42.289.071 -42.419.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)271.202.982 -20.124.345Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.209.242 2.199.073Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.682.500 -43.353.774İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)522.501 -36.533.641İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)68.159.999 -6.820.133Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)81.361.120 -1.669.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.301.102 -7.392.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16.821.671 -368.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.479.431 -7.023.973Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-183.864.897 12.344.071Alınan Faiz-3.018.076 -9.028.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI83.432.596 33.094.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -29.956Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -29.956Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)83.432.596 33.124.184FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.228.539 7.439.424Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.486.813 -39.920.718Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -10.825.926 -31.204.394Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.660.887 -8.716.324İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış237.373İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış54.410.389Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.244.874 -3.866.657Ödenen Faiz-6.702.540 -2.505.126Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.031.685 -678.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.678.916 43.849.501NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.678.916 43.849.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.281.833 326.194.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.602.917 370.044.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.902.917 167.027.176Ticari Alacaklar1.050.270.427 593.637.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 814.196 3.033.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.049.456.231 590.604.649Diğer Alacaklar1.165.014 1.663.097İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 220.638 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 944.376 1.663.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar64.695.531 22.577.966Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 64.695.531 22.577.966İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 448.682.874 409.061.090Stoklar45.512.835 34.980.597Peşin Ödenmiş Giderler14 638.469.278 360.122.646Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.533.590 2.839.420Diğer Dönen Varlıklar577.971 17.399.642İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar577.971 17.399.642ARA TOPLAM2.283.810.437 1.609.309.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.283.810.437 1.609.309.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar827.021 990.387İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 827.021 990.387Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 1.552.890.202 1.056.247.001Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 7.368.962 7.641.353Kullanım Hakkı Varlıkları8.966.871 10.310.588Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 179.067.654 182.188.283Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı11 23.632.030 59.192.635Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.772.752.740 1.316.570.247TOPLAM VARLIKLAR4.056.563.177 2.925.879.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.703.056 38.102.531İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 33.704.914 32.791.244Banka Kredileri8 33.704.914 32.791.244İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.998.142 5.311.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.998.142 5.311.287Ticari Borçlar1.054.207.312 825.293.401İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 62.248.461 104.515.172İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 991.958.851 720.778.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.957.380 1.737.335Diğer Borçlar494.471.379 349.790.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 494.471.379 349.790.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 116.640.158 35.284.065Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 3.218.682 1.284.256Kısa Vadeli Karşılıklar38.476.335 40.940.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.1 4.870.814 4.141.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.1 33.605.521 36.798.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.117.222 37.637.791İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.117.222 37.637.791ARA TOPLAM1.791.791.524 1.330.070.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.791.791.524 1.330.070.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar196.020.080 184.898.276İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar196.020.080 184.898.276Banka Kredileri8 190.684.174 178.612.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.335.906 6.286.124Diğer Borçlar548.902 26.401İlişkili Taraflara Diğer Borçlar548.902 26.401Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.027Uzun Vadeli Karşılıklar10.402.791 7.184.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.402.791 7.184.335Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 90.375.344 5.083.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.352.144 197.192.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.089.143.668 1.527.262.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.967.419.509 1.398.616.962Ödenmiş Sermaye15 67.000.000 67.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 119.284.018 119.284.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.212.332.944 764.453.193Net Dönem Karı veya Zararı568.802.547 447.879.751TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.967.419.509 1.398.616.962TOPLAM KAYNAKLAR4.056.563.177 2.925.879.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.622.507.797 952.690.160Satışların Maliyeti19 -2.400.854.358 -761.134.398TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)221.653.439 191.555.762BRÜT KAR (ZARAR)221.653.439 191.555.762Genel Yönetim Giderleri20 -52.797.368 -45.151.525Pazarlama Giderleri20 -66.561.310 -35.430.112Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 731.725.833 151.856.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -9.086.021 -2.547.634ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)824.934.573 260.282.886TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri6,7 -17.051.393 -14.496.067FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)807.883.180 245.786.819Finansman Gelirleri16.735 1.860.708Finansman Giderleri23 -115.026.359 -53.020.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)692.873.556 194.626.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-124.071.009 612.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -3.218.682 -5.395.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -120.852.327 6.008.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)568.802.547 195.239.377DÖNEM KARI (ZARARI)568.802.547 195.239.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları568.802.547 195.239.377Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 8,48960000 2,91400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)568.802.547 195.239.377Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları568.802.547 195.239.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028845BIST