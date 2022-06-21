***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.05.2022Genel Kurul Tarihi 21.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ERZURUMİlçe YAKUTİYEAdres ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ ŞIHKÖYÜ CADDESİ TEK LOJMANLARI SOKAK NO:57 YAKUTİYE/ERZURUMGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olup, gündem maddelerinin tümü görüşülerek onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 FİZİKİ HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziaran 2022 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038576BIST