***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Sehven işaretlenen BirleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Sehven işaretlenen Birleşme düzeltilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ERZURUMİlçe YAKUTİYEAdres Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/ErzurumGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 7. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.8 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - 15. Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 VEKALETNAME (9).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 KARDAĞITIMTABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarGündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden Sehven işaretlenen Birleşme düzeltilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 31/03/2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28/04/2023 tarihinde saat:11:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü ve 1527. maddeleri hükümlerine uyularak yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılması ve Genel Kurul Kararının Erzurum Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133445BIST