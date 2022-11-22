***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.11.2022 16:34
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca ''Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan 30/09/2022 tarihli 9 aylık finansal tablolara ilişkin Gerçekleşme Ve Değerlendirme Raporu'' ekte olup, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081606
BIST
17:244.752
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 181,23
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:2418,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:2419,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:241.042,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.042,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:24
|HEKTS
|41,14
|4.758.300.626
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|120.431.588
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|39.778.333
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.084.193
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.232.079
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|21.948.382
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,30
|125.423.175
|% -6,55
|
|BRLSM
|27,18
|679.366.536
|% -6,40
|
|THYAO
|109,30
|8.695.544.739
|% 2,25
|
|EREGL
|40,56
|8.562.064.099
|% 7,59
|
|KRDMD
|13,62
|6.176.842.198
|% 3,57
|
|SASA
|149,40
|5.214.380.604
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,49
|4.759.273.592
|% 0,70
|
|EKGYO
|6,05
|4.376.208.140
|% 4,67
|
|KRDMD
|13,62
|6.176.842.198
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,49
|4.759.273.592
|% 0,70
|
|ISCTR
|10,08
|3.361.873.191
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,48
|693.761.757
|% 1,22
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5985
|18,6141
|% -0,03
|
|Euro
|19,0899
|19,1094
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,0312
|22,1417
|% 0,41
|
|Frank
|19,4654
|19,5827
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% -0,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.992
|7.060
|-12,00
|
|Yarım
|3.396
|3.452
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.725
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,14
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|1,38
|