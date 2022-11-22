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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

22.11.2022 16:34
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İl


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca ''Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan 30/09/2022 tarihli 9 aylık finansal tablolara ilişkin Gerçekleşme Ve Değerlendirme Raporu'' ekte olup, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081606


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Riyal 4,9374 4,9622 % -0,03  
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17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 4,30  
Altın Gr. 1.043 1.043 2,45  
Cumhuriyet 6.982 7.087 -10,00  
Tam 6.992 7.060 -12,00  
Yarım 3.396 3.452 -5,00  
Çeyrek 1.693 1.725 -3,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,11 0,23  
Gümüş Gr. 12,60 12,63 0,14  
B. Petrol 88,83 88,83 1,38  
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