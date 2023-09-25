***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.09.2023 16:52
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracı Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili almış olduğu karar 20/09/2023 tarihinde yayınlanmıştı, aynı karar hak kullanım işlemleri menüsünden giriş yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile kabul etmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.500.000.000,00 TL'ye (BİRMİLYARBEŞYÜZMİLYON) kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197123
BIST