***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracı Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili almış olduğu karar 20/09/2023 tarihinde yayınlanmıştı, aynı karar hak kullanım işlemleri menüsünden giriş yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile kabul etmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.500.000.000,00 TL'ye (BİRMİLYARBEŞYÜZMİLYON) kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197123BIST