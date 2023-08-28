***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile kabul etmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10.maddesi kapsamında, anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanmalıdır.Hükmü gereğince2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 19 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, 2023 hesap dönemi içerisinde toplam işlem tutarının %10 sınırını aşması öngörülen işlemlerin şartları değerlendirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketten yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna katılanların oy birliği ile varılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU SONUÇ:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı'dan piyasa koşulları ile yaygın ve süreklilik arz eden mal ve hizmet alış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması nedeni ile işbu raporda DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı ile yapılan işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketten yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189894BIST