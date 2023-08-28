Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.08.2023 14:04
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği  ile kabul etmiştir.
   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10.maddesi kapsamında, anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir     hesap dönemi içerisindeki tutarının,
a)  Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan   oranının,
b)  Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanmalıdır.Hükmü gereğince
2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 19 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, 2023 hesap dönemi    içerisinde toplam işlem tutarının %10 sınırını aşması öngörülen işlemlerin şartları değerlendirilmiştir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran  farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketten yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna katılanların oy birliği ile  varılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.    
   
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU SONUÇ:
                          
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı'dan piyasa koşulları ile yaygın ve süreklilik arz eden mal ve hizmet  alış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması nedeni ile işbu raporda DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı ile yapılan işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran  farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketten yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189894


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:397.983
Değişim :  3,45% |  265,87
Açılış :  7.837  
Önceki Kapanış :  7.717  
En Düşük
7.837 En Yüksek
7.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 910.243.908 % 10,00  
CRFSA 83,05 115.270.086 % 10,00  
FZLGY 23,98 186.322.731 % 10,00  
YAPRK 140,80 117.636.471 % 10,00  
GOKNR 30,14 354.396.802 % 10,00  
daha fazla
16:37 Alış Satış %  
Dolar 26,5600 26,5652 % 0,12  
Euro 28,7154 28,7327 % 0,42  
Sterlin 33,3333 33,5005 % 0,20  
Frank 29,9082 30,0884 % 0,04  
Riyal 7,0606 7,0960 % 0,13  
daha fazla
16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 1,51  
Altın Gr. 1.634 1.634 0,09  
Cumhuriyet 11.198 11.373 -96,00  
Tam 10.962 11.043 -58,00  
Yarım 5.498 5.543 -29,00  
Çeyrek 2.740 2.771 -15,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,02  
Gümüş Gr. 20,54 20,57 -0,10  
B. Petrol 84,00 84,00 0,05  
Seans Raporu 16:37
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru