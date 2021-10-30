***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMELERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973281BIST