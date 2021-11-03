***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2021 (TSİ: 12:31)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.10.2021 tarihli Özel Durum AçıklamalarımızŞirketimiz Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 27.10.2021 tarihinde onaylanan ve Şirketimizin İlgi'de kayıtlı 30.10.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan İzahnamenin 303'üncü sayfasında yer alan "SPK tarafından yayımlanan İzahname ve İhraç belgesi tebliği uyarınca ilişikteki 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu bağımsız denetimden geçmiş olup söz konusu finansal tablolarla karşılaştırmalı olarak sunulan 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu bağımsız denetimden veya sınırlı denetimden geçmemiştir" ibaresine sehven yer verilmiş olup söz konusu sehven yapılmış şekli hatanın düzeltilmiş olduğu haliyle Şirketimiz İzahnamesi'nin 303'üncü sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmıştır ve işbu açıklamalarımız ekinde düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı İzahname ve 303'üncü sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni sunulmaktadır.Bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974479BIST