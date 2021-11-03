***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2021 17:09
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021 (TSİ: 12:31)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız
Şirketimiz Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 27.10.2021 tarihinde onaylanan ve Şirketimizin İlgi'de kayıtlı 30.10.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan İzahnamenin 303'üncü sayfasında yer alan "SPK tarafından yayımlanan İzahname ve İhraç belgesi tebliği uyarınca ilişikteki 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu bağımsız denetimden geçmiş olup söz konusu finansal tablolarla karşılaştırmalı olarak sunulan 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu bağımsız denetimden veya sınırlı denetimden geçmemiştir" ibaresine sehven yer verilmiş olup söz konusu sehven yapılmış şekli hatanın düzeltilmiş olduğu haliyle Şirketimiz İzahnamesi'nin 303'üncü sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmıştır ve işbu açıklamalarımız ekinde düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı İzahname ve 303'üncü sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974479
BIST
17:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:059,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1003
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:0511,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1102
|Açılış
|: 11,2100
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|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,4078
En Düşük
11,1061
17:05550,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,56
|Açılış
|: 550,50
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,42
BIST En Aktif Hisseler17:05
|IHAAS
|5,06
|27.656.533
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.506.012
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.855.421
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.618.985
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.870.678
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.460.142
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.282.138
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.201.351
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.694.192
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.578.526
|% -9,81
|
|GARAN
|10,22
|3.866.321.467
|% 0,59
|
|THYAO
|15,60
|2.001.619.314
|% 0,71
|
|FROTO
|199,80
|1.229.800.618
|% 3,47
|
|SISE
|8,75
|1.190.856.925
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,84
|1.055.507.779
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,96
|825.848.263
|% -3,45
|
|GARAN
|10,22
|3.866.321.467
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,84
|1.055.507.779
|% 0,35
|
|TSKB
|1,43
|449.743.019
|% 4,38
|
|TSPOR
|5,04
|1.007.717.815
|% -6,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7003
|9,7027
|% 1,04
|
|Euro
|11,2245
|11,2335
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1932
|13,2594
|% 1,21
|
|Frank
|10,5798
|10,6436
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5786
|2,5916
|% 1,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-23,77
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.646
|3.702
|16,00
|
|Tam
|3.630
|3.722
|14,85
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|7,18
|
|Çeyrek
|880
|900
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,76
|
Seans Raporu
17:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, GUBRF
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.11 ) 1, 345
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, TUREX, IHAAS, ALBRK, DOBUR, VERTU, PRKAB
-
17:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, HEDEF, KARYE, BASGZ, NUGYO
-
17:15
ERBOS, VERTU, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında