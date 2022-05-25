***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089C Grubu, ARASE, TREARAS00039 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 0 0C Grubu, ARASE, TREARAS00039 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz bugün tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre TL 447.879.751,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı", Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 334.707.379,93 TL net dönem karı elde edilmiştir.Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak- Birinci tertip yasal yedek akçe 5.985.465,18 TL ayrılmasına,- Ortaklara 3.350.000,00 TL brüt 1. temettü dağıtılmasına,- Ortaklara 161.015.000,00 TL brüt 2. temettü dağıtılmasına,- İkinci tertip yasal yedek akçe 16.101.500,00TL ayrılmasına,Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına kalan 261.427.785,82 TL'nin ve Yasal kayıtlara göre 148.255.414,75 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasınaKatılanların oy birliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 67.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.414.534,82Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,934. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.985.465,18 5.985.465,188. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,82 328.721.914,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,8211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.350.000* Nakit 3.350.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 161.015.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.101.50017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 261.427.785,82 148.255.414,7520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 18.889.708,96B Grubu 18.889.708,96C Grubu 123.298.282,09TOPLAM 161.077.700 50Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklara dağıtılmaya karar verilen brüt kar payı tutarı 164.365.000 TL olup net dağıtılabilir dönem karına oranı %50'ye isabet etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032455BIST