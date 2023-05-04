***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. olarak Bedelsiz sermaye artımı süreci ve pay fiyatımızda gözlemlenen fiyat hareketleri ile ilgili olarak,1-) Bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz (Yeni Sermaye: 250M) mevzuata uygun şekilde ve düzenleyici otorite (SPK) ile koordineli şekilde ilerlemektedir. Resmi işlemlerin ve prosedürlerin yakın zamanda sonuçlanacağını umuyoruz.2-)Şirketimiz mevcut faaliyetleri normal ve planlı bir şekilde seyretmekte olup hissemiz ARASE de son süreçte yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz nezdinde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nda da belirtildiği üzere yakın zamanda EPDK tarafından yatırım birim bedellerinin güncellemesi beklenmekte ve bunun gecikmeli de olsa 2023 finansallarında net dönem karına ekstradan olumlu yansıması beklenmektedir.2013 yılından itibaren takip ettiğimiz "Kaliteli Hizmet, Kaliteli Enerji" prensibi ile sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda, Ülkemiz ekonomisine ve enerji sektörüne katma değerli projeler kazandırırken, geleceğin enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda oldukça güçlü finansal verilerimiz ile istikrarlı bir şekilde ilerlemekteyiz.Faaliyet gösterdiğimiz alanda tüm çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla ortak akıl ile büyümeye ve ülkemize değer katmaya devam etmekteyiz.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146905BIST