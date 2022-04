***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Nisan 2022 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklıklarından Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmeleri imzalandığı, söz konusu sözleşmeler ile Aras Perakende Satış A.Ş. ‘ne 218 milyon TL nakdi + gayrinakdi kredi limiti Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne 182 milyon TL nakdi + gayrinakdi kredi limiti tahsis edildiği bildirilmişti.Bu defa, imzalanan kredi çerçeve sözleşmeleri kapsamında kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzereŞirketimiz ortaklık paylarınınBir tarafta Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. ‘ne ait 16.750.000 adet C grubu hamiline yazılı pay üzerine 31.03.2022 tarih ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 01.04.2022 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi hükümleri uyarınca, 14/3/2022 tarihli Kredi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca %100 bağlı ortaklıklarımız olan Kredi Alan sıfatıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aras Elektrik Perakende A.Ş.'nin, Kredi Veren sıfatı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi'nden kullanmış olduğu ve kullanacağı kredinin, doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olmak üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi lehine, 01.04.2022 tarihinden itibaren, kesintisiz surette birinci derece birinci sıradan rehin tesis edilmiştir.Diğer tarafta Kiler Holding A.Ş. ‘ne ait 16.750.000 adet C grubu hamiline yazılı pay üzerine 31.03.2022 tarih ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 01.04.2022 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi hükümleri uyarınca, 14/3/2022 tarihli Kredi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca %100 bağlı ortaklıklarımız olan Kredi Alan sıfatıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aras Elektrik Perakende A.Ş.'nin, Kredi Veren sıfatı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi'nden kullanmış olduğu ve kullanacağı kredinin, doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olmak üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi lehine, 01.04.2022 tarihinden itibaren, kesintisiz surette birinci derece birinci sıradan rehin tesis edilmiştir.Böylece ilgili hisse rehin sözleşmesi kapsamında şirketimizin %50 oranındaki sermayesini temsil eden toplamda 33.500.000 TL nominal tutarlı ortaklık payı rehin olarak verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020143BIST