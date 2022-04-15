***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında 949.697.803,94 TL'lik yatırım planlaması yapmıştır.Planlanan bu yatırımlar takip eden günlerde ihale usulü ile yüklenici firmalara tevdi edilecektir.İhale süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021211BIST