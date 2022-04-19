***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/09/2021 tarih 2021/12 sayılı almış olduğu karara istinaden,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur.Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komiteler,1-Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Şahin Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yılmaz üye olarak seçilmiştir2-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aslan Başkan Ayşe Nilüfer Türkçü Hıra Üye,Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Meltem Kavak Üye olarak seçilmiştir.3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ballıbaba Başkan Yasin Yılmaz' Üye olarak seçilmiştir.4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Bilal Aslan,Sayın Mehmet Ballıbaba,Sayın Adem Yavuz,Sayın Veysel Şahin'in bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görev ve çalışma esaslarına şirketimizin www.doguaras.com adresinden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154BIST