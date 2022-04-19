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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2022 18:17
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  07/09/2021 tarih 2021/12  sayılı    almış olduğu karara istinaden, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur.
Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komiteler,
1-Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Şahin Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yılmaz  üye olarak seçilmiştir
2-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aslan Başkan Ayşe Nilüfer Türkçü Hıra  Üye,Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Meltem Kavak Üye olarak seçilmiştir.
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ballıbaba  Başkan Yasin Yılmaz' Üye olarak seçilmiştir.
4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Bilal Aslan,Sayın Mehmet Ballıbaba,Sayın Adem Yavuz,Sayın Veysel Şahin'in bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görev ve çalışma esaslarına şirketimizin  www.doguaras.com adresinden ulaşılabilir.
 
                      
Kamuoyuna saygıyla sunarız,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154


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