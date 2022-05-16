***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 18:42
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022 / 18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce KAP 'ta açıklanan, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, Tedarik Sürekliliği ile Teknik ve Ticari Kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında alınan yatırım kararına istinaden, 1.599.946.388 TL'lik Şebeke Tesis Yapım İşi ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak süreç tamamlanmıştır.
İhale bedelleri ve kazanan yüklenici bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030650
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0599
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1096
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05907,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,22
|Açılış
|: 907,04
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5357
|15,5423
|% 0,42
|
|Euro
|16,2010
|16,2237
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,0158
|19,1112
|% 0,49
|
|Frank
|15,4310
|15,5240
|% 0,27
|
|Riyal
|4,1312
|4,1519
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,71
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında