***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022 / 18.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce KAP 'ta açıklanan, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesindeki 2022 yılı Şebeke Tesis İşlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, Tedarik Sürekliliği ile Teknik ve Ticari Kalitenin düzeltilmesi, müşterilerimizin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri ve özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması kapsamında alınan yatırım kararına istinaden, 1.599.946.388 TL'lik Şebeke Tesis Yapım İşi ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak süreç tamamlanmıştır.İhale bedelleri ve kazanan yüklenici bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030650BIST