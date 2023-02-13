***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2023 19:04
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. firmamızda boş bulunan CFO pozisyonuna 01.02.2023 tarihi itibariyle mali operasyonlardan sorumlu olarak Sayın Emre Serteser atanmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113023
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0866
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.122,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,29
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8376
|18,8415
|% 0,05
|
|Euro
|20,1941
|20,2034
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8920
|% 0,64
|
|Frank
|20,3576
|20,4802
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0052
|5,0303
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-9,75
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.624
|7.688
|-7,00
|
|Yarım
|3.725
|3.762
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.881
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,36
|
Seans Raporu
10:42
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