***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. firmamızda boş bulunan CFO pozisyonuna 01.02.2023 tarihi itibariyle mali operasyonlardan sorumlu olarak Sayın Emre Serteser atanmıştır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113023BIST