***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. firmamızda Sayın Uğur Sönmez 08/05/2023 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150485BIST