***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne, daha önce ihalesi tamamlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformun'nda duyurulan, halihazırda yapılmaya başlanan yatırımların finansmanı kapsamında 2,4 milyar TL yatırım kredisi limiti tahsis edilmiştir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150486BIST