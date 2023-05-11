***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 17:01
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne, daha önce ihalesi tamamlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformun'nda duyurulan, halihazırda yapılmaya başlanan yatırımların finansmanı kapsamında 2,4 milyar TL yatırım kredisi limiti tahsis edilmiştir.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150486
BIST
17:464.859
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 364,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4619,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4621,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:461.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:44
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.689.254
|% 10,00
|
|AKBNK
|18,49
|3.019.731.466
|% 9,99
|
|DURDO
|33,30
|55.742.455
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.691.211
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,97
|68.778.523
|% -9,47
|
|GRTRK
|18,81
|1.095.843.346
|% -7,97
|
|BIGCH
|22,94
|1.588.709.170
|% -7,28
|
|THYAO
|137,40
|7.040.944.000
|% 8,36
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EREGL
|31,44
|4.465.438.631
|% 6,87
|
|SISE
|40,34
|4.187.882.538
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.295.422
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.982.433.863
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.342.559
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|490.267.323
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,40
|3.197.038.075
|% 6,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5692
|19,5741
|% 0,18
|
|Euro
|21,3681
|21,3732
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4350
|24,5575
|% -0,60
|
|Frank
|21,7878
|21,9191
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2040
|5,2301
|% 0,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407