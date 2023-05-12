***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Müdürümüz Sayın Emre Nuroğlu, Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Firmamıza Yatırımlar ve Tesis Koordinatörü olarak atanmış olup, Sayın Emre Nuroğlu'ndan boşalan Şirket Müdürlüğümüze bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Firmamızda Bütçe Ve Raporlama Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Demirci atanmıştır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151012BIST