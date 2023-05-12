***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 17:21
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Müdürümüz Sayın Emre Nuroğlu, Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Firmamıza Yatırımlar ve Tesis Koordinatörü olarak atanmış olup, Sayın Emre Nuroğlu'ndan boşalan Şirket Müdürlüğümüze bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Firmamızda Bütçe Ve Raporlama Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Demirci atanmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151012
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0846
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0767
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2724
18:051.267,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.267,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5762
|19,6313
|% 0,43
|
|Euro
|21,2672
|21,2869
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3555
|24,4776
|% -0,11
|
|Frank
|21,7682
|21,8993
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2115
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,45
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.772
|4.977
|113,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.474
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,64
|