***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Türkiye Enerji, Su Ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes İş) arasında yürütülmekte olan ve 01.01.2023 - 31.12.2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.Çalışanlarımıza hayırlı olsun dileklerimizle,Kamuoyu ve değerli yatırmcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151049BIST