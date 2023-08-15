***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 17:43
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin verimlilik artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Planlı Bakım Müdürlüğü bünyesinde 2 adet, Arıza Onarım Müdürlüğü bünyesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet drone alımı yapılmıştır.
Bilindiği gibi, enerji nakil hatlarının bakımı çok büyük dikkat ve yüksek tedbir getiren çalışmalardır. Çalışanlarımızın bilfiil sahada olmasını gerektiren bu çalışmalar için gelişmiş kamera sistemlerine sahip dronelar ile kontrollerinin ve bakımlarının uzaktan güvenli bir şekilde yapılması ve böylece hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.
Şirketimizin teknolojiyi etkin kullanma yönündeki çalışmaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185657
BIST
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18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
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|Önceki Kapanış
|: 7.737
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7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0575
|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0972
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.657,67
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|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
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1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0535
|27,0642
|% 0,21
|
|Euro
|29,5548
|29,5709
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,3612
|34,5335
|% 0,61
|
|Frank
|30,7231
|30,9082
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1919
|7,2280
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,91
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,82
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.104
|11.193
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,68
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem