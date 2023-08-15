***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılına ilişkin verimlilik artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Planlı Bakım Müdürlüğü bünyesinde 2 adet, Arıza Onarım Müdürlüğü bünyesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet drone alımı yapılmıştır.Bilindiği gibi, enerji nakil hatlarının bakımı çok büyük dikkat ve yüksek tedbir getiren çalışmalardır. Çalışanlarımızın bilfiil sahada olmasını gerektiren bu çalışmalar için gelişmiş kamera sistemlerine sahip dronelar ile kontrollerinin ve bakımlarının uzaktan güvenli bir şekilde yapılması ve böylece hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.Şirketimizin teknolojiyi etkin kullanma yönündeki çalışmaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185657BIST