***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 15:16
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arıza ve Bakım ekiplerimiz Görüntülü Teyit Sistemine uygun son teknoloji bas-konuş cihazlarını Haziran ayından itibaren kullanmaya başlamıştır. Şimdi saha ekiplerimiz on-line olarak izlenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir.Şirketimizin işçi sağlılığı ve iş güvenliğine verdiği önem nedeniyle Bu sistemle birlikte iş kazalarının sıfırlanması hedeflenmektedir.
Şirketimizin teknolojiyi etkin kullanma yönündeki çalışmaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186997
BIST
'
17:337.535
En Düşük
|Değişim
|: -2,96%
|| -229,60
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3327,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0428
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3329,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:331.649,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.649,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GOKNR
|26,18
|1.033.728.496
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.769.723
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|108.893.747
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.572.697.481
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|240.061.838
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,34
|226.653.474
|% -9,13
|
|KNFRT
|17,13
|69.030.231
|% -9,12
|
|EUKYO
|14,29
|16.726.074
|% -8,46
|
|TUPRS
|127,40
|11.094.275.544
|% 3,58
|
|THYAO
|255,20
|7.899.550.919
|% -2,63
|
|EREGL
|42,08
|6.960.666.511
|% -1,59
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,92
|4.049.093.148
|% -1,79
|
|SKBNK
|4,04
|1.761.561.633
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,57
|2.918.161.565
|% 5,69
|
|EKGYO
|8,58
|1.860.079.826
|% -3,92
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0718
|27,1220
|% 0,16
|
|Euro
|29,4730
|29,4859
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4163
|34,5889
|% 0,02
|
|Frank
|30,6482
|30,8328
|% -0,18
|
|Riyal
|7,2031
|7,2392
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.157
|29,00
|
|Yarım
|5.558
|5.604
|15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,06
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,05
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113
-
17:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, LKMNH, BAGFS
-
17:47XU100
Endeks 7, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 130, 842.00 milyon TL de
-
17:47GARAN
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 556, 478 adet işlem