***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArıza ve Bakım ekiplerimiz Görüntülü Teyit Sistemine uygun son teknoloji bas-konuş cihazlarını Haziran ayından itibaren kullanmaya başlamıştır. Şimdi saha ekiplerimiz on-line olarak izlenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir.Şirketimizin işçi sağlılığı ve iş güvenliğine verdiği önem nedeniyle Bu sistemle birlikte iş kazalarının sıfırlanması hedeflenmektedir.Şirketimizin teknolojiyi etkin kullanma yönündeki çalışmaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186997BIST