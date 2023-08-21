***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yılı sonunda Şirketimizin sözleşme imzalayarak montaj işlemlerine başladığı PLC Projemizin 2022 yılı sonu itibarı ile montaj işleri bitmiş olup testler sonrasında TEDAŞ Genel Müdürülüğü tarafından Kabulü onaylanmış, son durum itibariyle yüklenici firmadan sistem Aras EDAŞ tarafından gerekli testlerden sonra devralmıştır. Projemizin etkilerini görmeye başladığımız 2022 yılında kayıp kaçak oranı %19,31 olarak gerçekleşirken (2021 %20,08) 2023 yılı sonu itibarı ile bu rakamın %17,3 seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla arz olunurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187524BIST