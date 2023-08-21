***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 10:54
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı sonunda Şirketimizin sözleşme imzalayarak montaj işlemlerine başladığı PLC Projemizin 2022 yılı sonu itibarı ile montaj işleri bitmiş olup testler sonrasında TEDAŞ Genel Müdürülüğü tarafından Kabulü onaylanmış, son durum itibariyle yüklenici firmadan sistem Aras EDAŞ tarafından gerekli testlerden sonra devralmıştır. Projemizin etkilerini görmeye başladığımız 2022 yılında kayıp kaçak oranı %19,31 olarak gerçekleşirken (2021 %20,08) 2023 yılı sonu itibarı ile bu rakamın %17,3 seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187524
BIST
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14:017.654
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:58
|EKSUN
|96,80
|903.074.145
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1594
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6387
|29,6591
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,4961
|34,6691
|% 0,37
|
|Frank
|30,7456
|30,9308
|% 0,58
|
|Riyal
|7,2220
|7,2582
|% 0,34
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|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
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|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
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|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|0,17
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|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,63
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