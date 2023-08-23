***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan genel teşvikleri ihtiva eden 29.05.2017 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesinde revizyon yaparak toplam yatırım tutarını 1.426.157.460-TL ye yükseltmiştir. İlgili belgede kayıtlı yatırım süresi 29.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar Şirket "KDV İstisnası" teşviğinden yararlanmaya devam edecektir.Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır illerini kapsayan bölgesel teşvikleri ihtiva eden 29.05.2017 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesindeki kayıtlı yatırım süresi 29.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar Şirket, çeşitli Vergi ve SGK primi teşviklerinden yararlanmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188723BIST