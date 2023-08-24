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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2023 17:54
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz, enerjide yeni dönem trendlerinden 3D olarak adlandırılan Dijitalleşme, Dekarbonizasyon ve Dağıtık Enerji konularında yeni adımlar atmaya devam etmektedir.
Dijitalleşme'de
·        AR-GE kapsamında 15 projemiz EPDK tarafından kabul edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerden birisi olan yerli ve milli Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) projesi Enerji Dağıtım Sektöründe bir ilk olacaktır. Şu anda sektörde genellikle yabancı menşeili yazılımlar kullanılmakta olup EPDK tarafından da büyük önem verilen bu proje sonucunda çıkacak ürün tüm elektrik dağıtım ve doğalgaz dağıtım sektöründe yaygınlaştırılabilecektir.
·        Elektrik şebeke proje yapımında 3 boyutlu harita üretebilen İHA ile 2023 yılında şu ana kadar 205 km² alan ve 890 km hat güzergahı haritası yapılmıştır. Sektöre bu konuda öncülük yapan Şirketimiz yatırım projelerini çok daha hızlı ve doğru yaparak, şebeke yatırımlarını daha etkin yapma imkanını elde etmektedir.
·        Drone ile gözlem işi kapsamında hatların fotoğrafları çekilmekte ve çok daha hızlı ve verimli bir şekilde bakım tespitleri yapılmakta, akabinde yapılan bakımlarla arıza sayı ve süreleri azaltılmaktadır. İlk 7 ayda 15.000 adet direk ve 150 km hat fotoğrafları çekilmiştir. Şirket envanterimize de 3 adet drone eklenmiştir.
·        SCADA'ya uyumlu 1500 adet son teknolojiye uygun Fider Yönetim /Koruma Rölesinin sahada montaj işlemleri devam etmektedir. Bu rölelerle şebekenin uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi daha etkin yapılabilmektedir.
·        Arıza ve Bakım ekiplerimiz Görüntülü Teyit Sistemine uygun son teknoloji bas-konuş cihazlarını Haziran ayından itibaren kullanmaya başlamıştır. Şimdi saha ekiplerimiz on-line olarak izlenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir.
Dekarbonizasyon ve Dağıtık Enerji'de
·        2023 yılında 101 Adet 57.728 MW gücünde GES Geçici Kabulü yapılarak sisteme enerji vermeye başlamıştır. Şu ana kadar sistemimizdeki GES kapasitesi 410 adet ve 294,48 MW'a ulaşmıştır.
Söz konusu çalışmaların  şirketimizin kalite/verimlilik/karlılık alanlarına  olumlu yansıması beklenmektedir.
                    
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189358


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