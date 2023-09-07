***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile almıştır.Şirketimizin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.(VKŞ) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde toplam 1.500.000.000,-TL tutarına kadar nominal değerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla,1-Şirketimizin sahip olduğu elektrik dağıtım lisansı çerçevesinde yürüttüğü elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, İhraç Tarihi'ne kadar yaptığı yatırımlar karşılığında Şirketimiz tarafından elde edilecek yatırım itfa gelirlerinin VKŞ ile paylaşılmasına, bu hususlara ilişkin olarak Şirketimiz ve VKŞ arasında adi ortaklık kurulmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,2-Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer resmi otoriteler, borsa ile diğer ilgili taraflar nezdinde kira sertifikası ihracına ilişkin olarak gerekli tüm iş ve işlemlerin tesis edilmesine ve gerekli her türlü işlemin gerçekleşmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192765BIST