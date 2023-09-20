***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile kabul etmiştir.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.500.000.000,00 TL'ye (BİRMİLYARBEŞYÜZMİLYON) kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196535BIST