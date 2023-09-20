***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 22:11
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile kabul etmiştir.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.500.000.000,00 TL'ye (BİRMİLYARBEŞYÜZMİLYON) kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Müdürlüğünün yetkilendirilmesine, bu kapsamda SPK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196535
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
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|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9956
|27,0028
|% -0,01
|
|Euro
|28,7484
|28,9542
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,2519
|33,4186
|% -0,38
|
|Frank
|29,9432
|30,1236
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1804
|7,2164
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.007
|11.138
|-28,00
|
|Yarım
|5.521
|5.592
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.796
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,18
|20,20
|0,04
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-1,17
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