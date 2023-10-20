***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Parekende Satış A.Ş.'nin yeni enerji satışları aşağıda belirtilmiştir.ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 29.760 MWhENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 84.000 MWhENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 28.800 MWhKAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 20.400 MWhENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 260.400 MWhSöz konusu enerji satışları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208070BIST