***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 15:19
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Parekende Satış A.Ş.'nin yeni enerji satışları aşağıda belirtilmiştir.
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 29.760 MWh
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 84.000 MWh
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 28.800 MWh
KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 20.400 MWh
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş 260.400 MWh
Söz konusu enerji satışları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208070
BIST