***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.EPDK ve ELDER tarafından gerçekleştirilen 2.Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda ''Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi'' Projesi ile 21 dağıtım şirketi arasında birinci olmuştur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212520BIST