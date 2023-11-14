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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2023 12:17
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                     Şirketimiz 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle konsolide 4.176.890.502 TL seviyesinde bürüt kar, 3.143.157.767 TL Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) ve 2.704.561.549 TL dönem net karı elde etmiştir.
Bürüt kar
2023 yılı 3. Çeyrek döneminde oluşan bürüt kar bu yılın 2. çeyrek sonu dönemine göre % 116 oranında,  geçen yılın aynı dönemine göre ise  %141,88 oranında artış göstermiştir.
Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK)
2023 yılı 3. Çeyrek döneminde oluşan Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar(FAVÖK) bu yılın 2. Çeyrek sonu  dönemine göre %142.74 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise  %150,23 oranında artış göstermiştir.
Net Kar
2023 yılı 3. Çeyrek döneminde oluşan net kar bu yılın 2. çeyrek sonu dönemine göre % 141,37 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise  %162,91 oranında artış göstermiştir.
Finansal Raporlarımız ve Ara Dönem Faaliyet Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.doguaras.com web sitemizden erişilebilmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216570
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216571
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217762


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