***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 14:35
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Parakende Satış A.Ş.Aralık 2023 dönemi için bir şirket ile 297.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.
Konu enerji satışı bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221145
BIST
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15:368.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3628,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0662
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3631,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1613
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:361.890,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.890,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BINHO
|294,25
|1.163.960.251
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|76.779.124
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.121
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.352.464
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.323.563
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.314.330.285
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.035.677
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.395.144
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.683.561
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|329.973.272
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.491.898.408
|% -0,10
|
|SASA
|49,82
|2.267.977.195
|% -2,50
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|ASELS
|49,04
|1.896.681.706
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,46
|681.063.462
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,27
|1.469.623.704
|% -0,36
|
|PETKM
|21,82
|1.388.772.175
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8523
|28,8572
|% -0,25
|
|Euro
|31,5771
|31,6013
|% -0,51
|
|Sterlin
|36,3963
|36,5789
|% -0,55
|
|Frank
|32,8309
|33,0287
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6692
|7,7077
|% -0,22
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,04
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|939,15
|941,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,94
|1.022,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,19
|2.038,47
|% 0,66
|