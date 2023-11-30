***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Parakende Satış A.Ş.Aralık 2023 dönemi için bir şirket ile 297.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.Konu enerji satışı bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221145BIST