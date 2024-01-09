***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 10:01
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Ocak 2024 dönemi için bir şirket ile 336.000 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.
Konu enerji satışı bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235333
BIST
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13:127.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -26,15
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1229,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1232,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:121.959,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.959,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KBORU
|56,80
|394.925.754
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|426.710.534
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|201.094.993
|% 9,87
|
|GARFA
|94,70
|112.910.684
|% 9,35
|
|MARKA
|42,42
|12.510.790
|% 8,77
|
|FLAP
|11,37
|84.902.280
|% -6,42
|
|CVKMD
|391,50
|209.237.082
|% -5,95
|
|ACSEL
|120,90
|44.360.696
|% -5,91
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|EDATA
|18,35
|24.988.884
|% -5,17
|
|THYAO
|245,30
|6.623.529.227
|% 1,11
|
|YKBNK
|22,48
|3.673.374.088
|% 2,18
|
|ISCTR
|25,22
|3.276.743.184
|% -0,32
|
|AKBNK
|41,16
|2.933.623.598
|% 1,78
|
|VAKBN
|15,35
|1.993.736.042
|% 3,02
|
|YKBNK
|22,48
|3.673.374.088
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,01
|1.172.768.015
|% 0,88
|
|ISCTR
|25,22
|3.276.743.184
|% -0,32
|
|VAKBN
|15,35
|1.993.736.042
|% 3,02
|
|SKBNK
|4,48
|496.483.201
|% -1,32
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9396
|% 0,23
|
|Euro
|32,7795
|32,7940
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9785
|38,1690
|% -0,01
|
|Frank
|35,0670
|35,2782
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|947,24
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,34
|992,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,55
|77,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,06
|2.037,42
|% 0,66
|