***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 15:05
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2023 yılında cari rakamlarla toplam 1.615.121.674,57 TL yatırım harcaması ve 317.928.020,27 TL planlı bakım harcaması gerçekleştirmiştir. Bahse konu yatırım harcamaları TEDAŞ ve EPDK tarafından yapılacak olan denetimlerde onaylandıktan sonra şirketimizin duran varlıklarına eklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241054
BIST
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16:058.026
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,85
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
16:0530,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0357
|Açılış
|: 30,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
16:0532,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0483
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
16:051.963,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.963,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MEGMT
|39,82
|1.621.525.262
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|75.436.881
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.631.666
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|515.053.303
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.445.318
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,80
|29.023.024
|% -32,12
|
|SEKUR
|27,08
|9.544.571
|% -8,20
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,33
|36.266.920
|% -5,86
|
|AGROT
|15,32
|232.346.931
|% -5,43
|
|THYAO
|253,25
|6.055.017.416
|% 1,38
|
|ISCTR
|25,80
|4.372.571.770
|% 2,38
|
|AKBNK
|41,94
|2.421.714.061
|% 0,33
|
|YKBNK
|22,10
|2.136.035.900
|% -0,72
|
|EREGL
|43,50
|2.075.410.958
|% -1,81
|
|ISCTR
|25,80
|4.372.571.770
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,57
|1.418.078.458
|% 2,15
|
|SKBNK
|5,14
|540.003.155
|% -1,15
|
|YKBNK
|22,10
|2.136.035.900
|% -0,72
|
|AKFGY
|1,87
|121.789.316
|% -1,58
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1316
|30,1382
|% 0,12
|
|Euro
|32,7917
|32,8083
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,0632
|38,2541
|% 0,40
|
|Frank
|34,7085
|34,9176
|% -0,28
|
|Riyal
|8,0148
|8,0550
|% 0,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,58
|896,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,73
|937,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,78
|76,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,63
|2.026,95
|% 0,66
|