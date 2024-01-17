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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2024 15:05
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2023 yılında cari rakamlarla toplam 1.615.121.674,57 TL yatırım harcaması ve 317.928.020,27 TL  planlı bakım harcaması gerçekleştirmiştir.  Bahse konu yatırım harcamaları TEDAŞ ve EPDK tarafından yapılacak olan denetimlerde onaylandıktan sonra şirketimizin duran varlıklarına eklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241054


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