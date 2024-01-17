***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2023 yılında cari rakamlarla toplam 1.615.121.674,57 TL yatırım harcaması ve 317.928.020,27 TL planlı bakım harcaması gerçekleştirmiştir. Bahse konu yatırım harcamaları TEDAŞ ve EPDK tarafından yapılacak olan denetimlerde onaylandıktan sonra şirketimizin duran varlıklarına eklenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241054BIST