***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Şubat 2024 dönemi için üç ayrı şirket ile 276.000 MWh, 174.000 MWh ve 34.800 MWh olmak üzere toplam 484.800 MWh yeni enerji satış anlaşması yapılmıştır.Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243234BIST