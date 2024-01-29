***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2024 12:49
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Şubat 2024 dönemi için üç ayrı şirket ile 276.000 MWh, 174.000 MWh ve 34.800 MWh olmak üzere toplam 484.800 MWh yeni enerji satış anlaşması yapılmıştır.
Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243234
BIST
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14:108.481
En Düşük
|Değişim
|: 1,61%
|| 134,62
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1030,3561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2562
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1032,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1574
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:101.978,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,85
|Açılış
|: 1.978,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|DIRIT
|21,80
|6.047.407
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.187.814
|% -5,57
|
|GARFA
|111,90
|78.762.607
|% -5,09
|
|VKFYO
|28,30
|83.930.432
|% -4,71
|
|DZGYO
|4,83
|37.142.926
|% -3,98
|
|THYAO
|275,50
|11.014.114.005
|% 5,96
|
|TUPRS
|152,30
|3.404.891.786
|% 3,18
|
|ASELS
|51,00
|2.695.819.838
|% 3,70
|
|PGSUS
|767,50
|2.642.874.885
|% 2,95
|
|TCELL
|69,35
|2.125.385.363
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,21
|1.794.026.068
|% -0,78
|
|TSPOR
|1,59
|196.664.980
|% -2,09
|
|ZOREN
|4,58
|462.976.831
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.751.146
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,06
|330.285.229
|% -0,49
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3484
|30,3586
|% 0,86
|
|Euro
|32,8551
|32,8649
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,4684
|38,6613
|% 0,92
|
|Frank
|35,0486
|35,2597
|% 1,01
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,84
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|912,03
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,31
|954,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,08
|2.028,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
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14:24ALFAS
Yüzde 9.04 oranında artışla 102.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 927, 253 adet işlem
-
14:23SELGD
Yüzde 7.98 oranında artışla 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 925 adet işlem
-
14:22NTHOL
Yüzde 5.00 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 731, 875 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, EKGYO
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ASTOR, ALARK