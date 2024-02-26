***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2024 16:50
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Mart 2024 dönemi için iki ayrı şirket ile 432.000 MWh ve 111.600 MWh olmak üzere toplam 543.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.
Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251946
BIST
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17:279.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -21,83
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2731,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0899
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2733,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1935
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:272.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:24
|LMKDC
|21,56
|10.617.524
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.662.101
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.720.928
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|888.760.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,50
|837.456.901
|% -6,66
|
|GEDZA
|31,18
|158.621.696
|% -6,25
|
|THYAO
|286,25
|11.985.884.775
|% -0,09
|
|MIATK
|77,10
|6.094.717.626
|% 9,99
|
|BORSK
|53,15
|5.433.732.141
|% 3,00
|
|ISCTR
|28,36
|5.238.300.973
|% -1,32
|
|EREGL
|45,92
|5.100.218.029
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,31
|2.277.594.154
|% -2,75
|
|ZOREN
|5,76
|1.077.279.615
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,36
|5.238.300.973
|% -1,32
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.720.928
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.122.210
|% -2,40
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1262
|31,1301
|% 0,29
|
|Euro
|33,8087
|33,8312
|% 0,62
|
|Sterlin
|39,3722
|39,5697
|% 0,42
|
|Frank
|35,2240
|35,4362
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2743
|8,3158
|% 0,28
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|879,98
|882,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,84
|964,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,72
|80,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,07
|2.027,39
|% 0,66
|