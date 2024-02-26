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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2024 16:50
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   %100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Mart 2024 dönemi için iki ayrı şirket ile 432.000 MWh ve 111.600 MWh olmak üzere toplam 543.600  MWh  yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.
Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251946


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Paladyum 959,84 964,28 % 0,66  
Brent Pet. 80,72 80,72 % 0,66  
Altın Ons 2.027,07 2.027,39 % 0,66  
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