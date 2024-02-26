***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Mart 2024 dönemi için iki ayrı şirket ile 432.000 MWh ve 111.600 MWh olmak üzere toplam 543.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251946BIST