Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 09:57
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan, Erzurum geneli 2022 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi tahakkuk tutarına göre
%100 Bağlı ortaklıklarımız ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 96.061.226,75 TL ile 1. Sırada yer alırken   ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 15.753.991,12 TL 6.sırada yer almıştır.
'Kaliteli Hizmet, Kaliteli Enerji'' prensibi ile sürdürülebilir başarı hedeflerimize yönelik olarak, Ülkemiz ekonomisine ve enerji sektörüne katma değerli projeler kazandırırken, faaliyet gösterdiğimiz alanda müşterilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla, değer yaratmaya devam etme kararlılığımızla büyümeye devam etmekteyiz.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261347


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:449.195
Değişim :  0,60% |  54,48
Açılış :  9.162  
Önceki Kapanış :  9.141  
En Düşük
9.152 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 89.378.142 % 10,00  
DESPC 63,80 32.961.418 % 10,00  
MEGMT 50,15 197.715.874 % 9,98  
IZINV 65,00 39.393.962 % 9,98  
DOFER 44,56 98.105.948 % 9,97  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Dolar 32,0565 32,0740 % 0,15  
Euro 34,6889 34,7108 % -0,47  
Sterlin 40,7790 40,9834 % -1,32  
Frank 35,9512 36,1314 % -1,16  
Riyal 8,6424 8,6857 % -0,73  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,58 % 0,66  
Platin 903,73 906,61 % 0,66  
Paladyum 999,49 1.002,86 % 0,66  
Brent Pet. 85,55 85,55 % 0,66  
Altın Ons 2.165,90 2.166,23 % 0,66  
Seans Raporu 11:41
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru