***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan, Erzurum geneli 2022 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi tahakkuk tutarına göre%100 Bağlı ortaklıklarımız ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 96.061.226,75 TL ile 1. Sırada yer alırken ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 15.753.991,12 TL 6.sırada yer almıştır.'Kaliteli Hizmet, Kaliteli Enerji'' prensibi ile sürdürülebilir başarı hedeflerimize yönelik olarak, Ülkemiz ekonomisine ve enerji sektörüne katma değerli projeler kazandırırken, faaliyet gösterdiğimiz alanda müşterilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla, değer yaratmaya devam etme kararlılığımızla büyümeye devam etmekteyiz.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261347BIST