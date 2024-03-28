***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı ortaklığı ARAS EDAŞ, EPDK tarafından belirlenen 2023 Yılı Planlı Bakım sorumluluklarının tamamını yerine getirmiştir.Bu çalışmalar sonucu Ortalama Kesinti Süresini (SAIDI) % 11,6, Ortalama Kesinti Sıklığı (SAIFI) parametresini ise % 16,4 oranında iyileştirermeyi başarmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263595BIST