***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 10:36
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Nisan 2024 dönemi için üç ayrı şirket ile 370.800 MWh, 36.000 MWh ve 90.000 MWh olmak üzere toplam 496.800 MWh'lık yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.Enerji satış anlaşmalarının tutarı KDV hariç tahmini 1.065.639.587,79 TL olup, Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266882
BIST
'
11:328.956
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,61
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3231,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0678
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3234,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0955
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:322.349,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,27
|Açılış
|: 2.349,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:32
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.095.562
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|KARYE
|40,28
|88.360.873
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,55
|18.296.958
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,60
|27.735.639
|% -5,44
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|EUYO
|18,51
|5.884.532
|% -4,19
|
|THYAO
|288,25
|8.165.235.315
|% -3,92
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,40
|1.044.996.643
|% 1,60
|
|EREGL
|38,96
|1.038.202.772
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,67
|1.901.218.516
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,41
|393.916.069
|% 0,19
|
|AKENR
|18,55
|776.376.512
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|79.707.832
|% 5,83
|
|ODINE
|82,95
|2.652.470.358
|% 6,83
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8809
|31,8865
|% -0,21
|
|Euro
|34,6320
|34,6958
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,1345
|40,3357
|% -0,45
|
|Frank
|34,9513
|35,1265
|% -0,97
|
|Riyal
|8,4500
|8,4924
|% -0,53
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,65
|942,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,65
|1.018,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,89
|2.293,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:47AKFGY
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 552, 949 adet işlem
-
11:46BVSAN
Yüzde 4.57 oranında artışla 116.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 580 adet işlem
-
11:45GRNYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 767 adet işlem
-
11:44XU100
Endeks 8, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 29, 048.00 milyon TL de
-
11:44TNZTP
Yüzde 4.87 oranında artışla 69.95 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 447 adet işlem