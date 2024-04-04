***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Nisan 2024 dönemi için üç ayrı şirket ile 370.800 MWh, 36.000 MWh ve 90.000 MWh olmak üzere toplam 496.800 MWh'lık yeni enerji satış anlaşması yapmıştır.Enerji satış anlaşmalarının tutarı KDV hariç tahmini 1.065.639.587,79 TL olup, Konu enerji satış anlaşmaları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkileyecektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266882BIST