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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2022 18:35
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 7.700.000 21.031.343,284 273,13432 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 Nâma
C Grubu, ARASE, TREARAS00039 51.600.000 140.937.313,433 273,13432 C Grubu C Grubu, ARASE, TREARAS00039 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.000.000 183.000.000,000 273,13432

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 35.486.965,17
Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.513.034,83


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 15/12/2022 tarihli toplantısında karar verilen Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %273,134 oranında 183.000.000,00 TL artırılarak 250.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına ilişkin gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16/12/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088514


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