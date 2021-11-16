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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 17:42
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SUSAM SOKAK GAMAOĞLU YAVUZ SELİM SİTESİ C BLOK ALTI YAKUTİYE / ERZURUM
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
İnternet Adresi www.doguaras.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@doguaras.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SUSAM SOKAK GAMAOĞLU YAVUZ SELİM SİTESİ C BLOK ALTI YAKUTİYE / ERZURUM 0850 200 5070 04429991789

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket enerji piyasasını düzenleyen mevzuat hükümlerine uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulması veya bunlara iştirak edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerinin tayin edilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, yeni kurulan veya iştirak ettiği şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketler aracılığıyla sınaî veya ticari yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu (?TTK?), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (?EPDK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu (?SPK?) düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve dig?er ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve Elektrik Piyasası Mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin Süresi SÜRESİZ

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ 11.11.2021 TÜRKİYE BİST YILDIZ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 7700000 TRY 11,49 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 7700000 TRY 11,49 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 51600000 TRY 77,02 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.05.2013 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SEFA KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.11.2017 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
OSMAN SAİM DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.11.2017 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
NİHAT ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
YASİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.11.2017 İcrada Görevli Değil
AYŞE NİLÜFER TÜRKÇÜ HIRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 17.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
VEYSEL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
BİLAL ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
ADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET BALLIBABA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ
YUNUS SEVİM ŞİRKET MÜDÜRÜ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik Enerjisinin Dağıtımı 308652795 100 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Görevli Tedarik Şirketi sıfatıyla faaliyette bulunma ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satışı faaliyeti 161273864 100 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978089


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Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,08 25,10 0,27  
Gümüş Gr. 8,55 8,56 0,32  
B. Petrol 80,45 80,45 -1,98  
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