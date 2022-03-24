***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2022 18:17
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MELTEM KAVAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.03.2022 08502005051 yatirimciiliskileri @doguaras.com Düzey 3,Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206474,701251
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ 08502005051 info@doguaras.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012733
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0371
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
18:05935,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,08
|Açılış
|: 935,01
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|53.809.292
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.157.117
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.775.370
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.835.307
|% 9,98
|
|GZNMI
|34,52
|115.117.693
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|70.849.414
|% -9,94
|
|TETMT
|268,20
|14.975.882
|% -5,20
|
|PENTA
|401,80
|28.175.960
|% -4,99
|
|YAPRK
|32,94
|14.852.489
|% -4,41
|
|KOZAL
|145,20
|750.810.770
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,26
|523.966.538
|% -3,42
|
|TTKOM
|9,67
|375.264.319
|% -2,91
|
|BIMAS
|83,10
|231.516.025
|% -1,19
|
|TKFEN
|20,18
|226.008.500
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,26
|523.966.538
|% -3,42
|
|ODAS
|1,61
|149.881.988
|% -0,62
|
|VAKBN
|3,55
|147.071.726
|% -1,11
|
|TTKOM
|9,67
|375.264.319
|% -2,91
|
|HALKB
|4,74
|163.317.534
|% -1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8263
|14,8313
|% 0,02
|
|Euro
|16,3528
|16,3821
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5058
|19,6036
|% -0,18
|
|Frank
|15,8662
|15,9618
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9420
|3,9618
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|21,43
|
|Altın Gr.
|936
|936
|8,19
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964