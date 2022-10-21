***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 14:34
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ 08502005051 info@doguaras.com
BİROL EROL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 08502005051 info@doguaras.com SPK DÜZEY 3 207999
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ Şirket Müdürü
YUNUS SEVİM ŞİRKET MÜDÜRÜ ŞİRKET MÜDÜRÜ
BİROL EROL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073271
BIST
14:363.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 19,99
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:3618,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:3618,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0718
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:36972,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:34
|PENTA
|708,50
|145.374.490
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.817.610
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|112.589.083
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.901.925
|% 10,00
|
|AKMGY
|69,90
|10.928.613
|% 9,99
|
|ETILR
|8,88
|67.826.115
|% -4,31
|
|OZGYO
|3,62
|69.035.670
|% -3,98
|
|NTGAZ
|29,06
|64.529.985
|% -3,97
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|MZHLD
|117,80
|75.838.793
|% -3,20
|
|THYAO
|98,45
|3.491.138.231
|% -0,61
|
|TUPRS
|372,70
|1.891.996.806
|% 1,22
|
|SASA
|88,90
|1.557.613.697
|% 4,28
|
|SISE
|31,48
|1.487.790.017
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,64
|1.439.959.227
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,64
|1.439.959.227
|% 3,11
|
|TSKB
|2,85
|610.318.800
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,97
|325.151.660
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,63
|1.386.115.250
|% -0,62
|
|ISGYO
|7,29
|1.022.289.497
|% 9,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6032
|% -0,02
|
|Euro
|18,1240
|18,1356
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,6415
|20,7450
|% -0,90
|
|Frank
|18,3276
|18,4380
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-3,95
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.585
|6.691
|-18,00
|
|Yarım
|3.209
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|0,39
|