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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2022 14:34
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ 08502005051 info@doguaras.com
BİROL EROL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 08502005051 info@doguaras.com SPK DÜZEY 3 207999

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ Şirket Müdürü
YUNUS SEVİM ŞİRKET MÜDÜRÜ ŞİRKET MÜDÜRÜ
BİROL EROL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİLİĞİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073271


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BIST En Aktif Hisseler14:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 708,50 145.374.490 % 10,00  
ERCB 63,80 240.817.610 % 10,00  
KTSKR 44,90 112.589.083 % 10,00  
ALKA 139,70 40.901.925 % 10,00  
AKMGY 69,90 10.928.613 % 9,99  
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14:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5972 18,6032 % -0,02  
Euro 18,1240 18,1356 % -0,40  
Sterlin 20,6415 20,7450 % -0,90  
Frank 18,3276 18,4380 % -0,70  
Riyal 4,9343 4,9591 % 0,07  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.624 1.624 -3,95  
Altın Gr. 972 973 -0,60  
Cumhuriyet 6.559 6.658 -66,00  
Tam 6.585 6.691 -18,00  
Yarım 3.209 3.271 -9,00  
Çeyrek 1.602 1.634 -7,00  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 -0,28  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,17  
B. Petrol 92,77 92,77 0,39  
Seans Raporu 14:34
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