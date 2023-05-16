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***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2023 18:28
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HİKMET SEZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 28.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEZAİ ŞAKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ONUR KIRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli YOKTUR Bağımsız Üye Değil
ALPASLAN AKBURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
YASİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.11.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
VEYSEL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan
ADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye
MEHMET BALLIBABA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması-Başkan
AHMET OCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 28.04.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122233 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT DEMİRCİ ŞİRKET MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici BAĞLI ORTAKLIK BÜTÇE VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ YOKTUR.
YUNUS SEVİM ŞİRKET MÜDÜRÜ Yönetici ŞİRKET MÜDÜRÜ YOKTUR
BİROL EROL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ Yönetici YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİLİĞİ YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151784


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