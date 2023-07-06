***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 17:28
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 28731343.28 TRY 11,49 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 28731343.28 TRY 11,49 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 192537313.44 TRY 77,02 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166424
BIST
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17:386.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,81
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3826,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0286
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3828,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:381.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GRNYO
|7,81
|90.187.524
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|62.575.530
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.133.004
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,30
|108.201.018
|% -6,34
|
|MERIT
|51,15
|57.319.747
|% -4,57
|
|ETILR
|14,26
|66.691.735
|% -3,32
|
|OYLUM
|4,98
|99.125.030
|% -3,30
|
|THYAO
|217,80
|9.847.532.595
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,65
|4.445.188.752
|% 3,54
|
|SISE
|46,70
|3.978.684.259
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|ZOREN
|3,53
|738.716.661
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,04
|2.445.448.588
|% -1,47
|
|ODAS
|8,31
|1.398.418.569
|% 5,59
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0347
|26,0410
|% -0,10
|
|Euro
|28,2632
|28,2912
|% 0,05
|
|Sterlin
|32,9169
|33,0820
|% -0,33
|
|Frank
|28,8392
|29,0129
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9198
|6,9545
|% -0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 93 artarak (% 0.56 ) 5, 523
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
-
17:51
SEKFK, DIRIT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
ATLAS, IHAAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında