***ARASE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 09:06
***ARASE******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ARASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzında, ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975486
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
0
En Düşük
0
18:059,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6587
18:0511,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0198
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
18:05565,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,52
|Açılış
|: 565,46
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6707
|9,6742
|% -0,05
|
|Euro
|11,1898
|11,1994
|% -0,18
|
|Sterlin
|13,0167
|13,0820
|% -0,07
|
|Frank
|10,5571
|10,6207
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5730
|2,5859
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,89
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem