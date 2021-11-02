***ARASE* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.11.2021 11:57
***ARASE******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973923
BIST
11:531.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:539,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:5311,0663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0083
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:53549,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,50
|Açılış
|: 549,34
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOBUR
|64,40
|10.255.479
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|124.305.643
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.524.927
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|71.712.566
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,24
|214.593.638
|% -9,96
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,60
|20.818.855
|% -8,05
|
|MAKTK
|3,36
|12.132.301
|% -7,95
|
|KRGYO
|6,87
|28.036.616
|% -7,16
|
|GARAN
|10,25
|1.366.719.966
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,55
|555.083.584
|% -6,88
|
|THYAO
|15,38
|538.813.405
|% 0,65
|
|SISE
|8,59
|336.418.177
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,85
|312.819.918
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|1.366.719.966
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|312.819.918
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,55
|555.083.584
|% -6,88
|
|MRGYO
|1,00
|64.062.567
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,89
|260.015.188
|% -2,02
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5295
|9,5338
|% -0,03
|
|Euro
|11,0485
|11,0564
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,9498
|13,0147
|% -0,33
|
|Frank
|10,4017
|10,4643
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5291
|2,5418
|% -0,22
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,94
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.694
|0,65
|
|Yarım
|1.742
|1.787
|0,31
|
|Çeyrek
|874
|893
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|
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