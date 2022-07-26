***ARCLK* *ALBRK* *SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
26.07.2022 12:03
***ARCLK******ALBRK******SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ALBRK, ARCLK, SANEL]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ALBARAKA TURK 32 27/07/2022
ARCELIK 15 27/07/2022
SANEL MUHENDISLIK 76 27/07/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047711
BIST
16:552.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,89
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:5517,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0911
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:5518,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0643
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:55987,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,33
|Açılış
|: 987,12
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KAPLM
|64,90
|20.965.808
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.726
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.232.613
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.879.419
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.168.403
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,80
|3.804.573
|% -5,20
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,02
|18.781.403
|% -4,51
|
|THYAO
|49,36
|3.273.016.233
|% -0,36
|
|EKGYO
|3,24
|1.549.770.003
|% 2,21
|
|GARAN
|15,09
|1.069.233.084
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,72
|1.028.271.036
|% -1,87
|
|EREGL
|27,86
|1.007.515.174
|% -2,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.549.770.003
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|502.646.594
|% 6,04
|
|TSKB
|2,46
|525.935.110
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,72
|1.028.271.036
|% -1,87
|
|ODAS
|3,75
|507.025.087
|% -1,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8571
|17,8632
|% 0,51
|
|Euro
|18,1090
|18,1369
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3738
|21,4810
|% 0,08
|
|Frank
|18,4311
|18,5422
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7364
|4,7601
|% 0,41
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,67
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.661
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|