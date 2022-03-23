***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 18:43
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli kararı ile, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No. 48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012496
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8648
En Düşük
14,7784
18:0516,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0117
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
18:05924,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,54
|Açılış
|: 924,66
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
925,17
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
|
|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
|
|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8535
|14,8578
|% 0,24
|
|Euro
|16,3432
|16,3708
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,5516
|19,6496
|% -0,28
|
|Frank
|15,8857
|15,9814
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|15,20
|
|Altın Gr.
|924
|924
|7,83
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,11
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem