***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) tarafından Hollanda da kurulacak yeni şirketin hisseleri devralınacağından, unvanı bu aşamada belli değildir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJaponya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden sermayesi bu aşamada belli değildir.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemlerin 1 Temmuz 2021 e kadar tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıDevralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden payların nominal tutarı belli değildir.Beher Payın Alış FiyatıDevralınacak şirket henüz kurulmadığı için devralınacak pay adedi belli olmadığından pay başına alış fiyatı hesaplanamamaktadır.Toplam TutarHisselerin %60 ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,4Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAsya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHitachi Global Life Solutions, Inc.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922359BIST