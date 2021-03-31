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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

31.03.2021 18:53



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) tarafından Hollanda da kurulacak yeni şirketin hisseleri devralınacağından, unvanı bu aşamada belli değildir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Japonya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Devralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden sermayesi bu aşamada belli değildir.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemlerin 1 Temmuz 2021 e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Devralınacak şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden payların nominal tutarı belli değildir.
Beher Payın Alış Fiyatı
Devralınacak şirket henüz kurulmadığı için devralınacak pay adedi belli olmadığından pay başına alış fiyatı hesaplanamamaktadır.
Toplam Tutar
Hisselerin %60 ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Hitachi GLS kapanışa kadar bağlı şirketlerdeki azınlık hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Bağlı şirketlerdeki kapanış tarihi itibarıyla kalan azınlık hisseleri payına isabet eden değere göre fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%60
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde  tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922359


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 264,00 579.389 % 10,00  
MMCAS 5,83 170.003 % 10,00  
NIBAS 19,04 7.835.252 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.123.538 % 9,99  
JANTS 751,90 8.643.091 % 9,99  
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Riyal 2,1552 2,1660 % -1,60  
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Altın Ons 1.726 1.727 18,82  
Altın Gr. 451 451 -1,06  
Cumhuriyet 2.984 3.029 4,00  
Tam 2.968 3.044 2,71  
Yarım 1.434 1.473 1,30  
Çeyrek 719 736 0,65  
Gümüş.Ons 24,78 24,83 0,40  
Gümüş Gr. 6,47 6,49 0,01  
B. Petrol 63,51 63,51 0,77  
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