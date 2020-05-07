***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 7.767.528 6.902.157Satışların Maliyeti-5.297.733 -4.663.460TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.469.795 2.238.697BRÜT KAR (ZARAR)2.469.795 2.238.697Genel Yönetim Giderleri-487.243 -354.253Pazarlama Giderleri-1.534.375 -1.379.958Araştırma ve Geliştirme Giderleri-72.718 -59.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 575.052 348.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -177.487 -153.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)773.024 639.939Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 895 550Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -675 -1.022Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 7.536 14.968FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)780.780 654.435Finansman Gelirleri23 694.084 719.739Finansman Giderleri24 -1.166.460 -1.113.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)308.404 260.842Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.959 -34.748Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -76.079 -60.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 27.120 25.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.445 226.094DÖNEM KARI (ZARARI)259.445 226.094Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.711 672Ana Ortaklık Payları255.734 225.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37800000 0,33400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37800000 0,33400000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI769.474 676.055Dönem Karı (Zararı)259.445 226.094Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)259.445 226.094Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler737.906 849.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler281.360 249.102Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 15.750 15.398Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-60.988 183.632Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-178.832 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 117.844 183.632Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler340.010 344.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -33.467 -34.543Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 373.477 378.782Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler21 -11.888 -12.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23, 24 31.730 77.317Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23, 24 97.778 -31.269Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23, 24 97.778 -31.269Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -7.536 -14.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 48.959 34.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -127 472Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23, 24 2.858 3.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-207.522 -388.352Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler341.191 -502.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-192.842 -353.226Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-147.645 -95.652Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.199 574.844Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-180.810 -86.518Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.942 27.021Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)24.136 23.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.809 24.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları789.829 687.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.355 -11.309YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-273.934 -373.568Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 0 -53.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.134 5.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-303.068 -325.181Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.122 575.090Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.225.060 2.861.056Kredilerden Nakit Girişleri6 2.225.060 2.361.056İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.720.904 -2.035.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -77.873 -60.360Türev Araçlardan Nakit Girişleri-39.221 31.240Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-365.169 -249.782Alınan Faiz41.087 31.887Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23, 24 -2.858 -3.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)555.662 877.577Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi341.530 256.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)897.192 1.133.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.922.938 5.337.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.820.130 6.471.196Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.826.632 6.937.060Ticari Alacaklar9.156.864 9.515.845İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 23.116 17.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 9.133.748 9.498.171Türev Araçlar7 6.054 2.008Stoklar10 5.821.470 5.630.251Peşin Ödenmiş Giderler16 357.480 209.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 129.442 141.244Diğer Dönen Varlıklar19 881.510 746.403ARA TOPLAM24.179.452 23.182.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.179.452 23.182.646DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.037 3.009Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 3.037 3.009Ticari Alacaklar53.025 51.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 53.025 51.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 538.620 526.499Maddi Duran Varlıklar12 6.241.535 6.041.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.848.481 3.786.721Şerefiye803.022 808.786Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.045.459 2.977.935Peşin Ödenmiş Giderler16 134.171 125.390Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.097.214 1.012.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.916.083 11.546.854TOPLAM VARLIKLAR36.095.535 34.729.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.084.717 4.032.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.125.122 2.119.221Ticari Borçlar5.578.640 5.564.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 555.734 605.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 5.022.906 4.958.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 334.017 468.255Diğer Borçlar430.377 432.225İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 25.737 31.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 404.640 400.570Türev Araçlar7 108.986 13.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 6.320 8.740Kısa Vadeli Karşılıklar980.650 713.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 980.650 713.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.166.908 1.362.780ARA TOPLAM14.815.737 14.714.925TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.815.737 14.714.925UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 9.885.245 8.803.381Türev Araçlar7 46.498 69.097Uzun Vadeli Karşılıklar486.666 483.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar335.111 344.486Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 151.555 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 570.254 575.898Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 289.044 266.463TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.277.707 10.198.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.093.444 24.913.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.826.202 9.658.284Ödenmiş Sermaye20 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları20 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-248.747 -225.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-248.747 -225.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-251.217 -228.111Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.470 2.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.810.267 2.875.004Yabancı Para Çevrim Farkları3.622.121 3.611.032Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-811.854 -736.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-68.199 -60.101Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-743.655 -675.927Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.439.898 4.515.065Net Dönem Karı veya Zararı255.734 924.833Kontrol Gücü Olmayan Paylar175.889 157.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.002.091 9.815.969TOPLAM KAYNAKLAR36.095.535 34.729.500Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.481 208 -8.273 -8.273 380.186 -21.837 0 358.349 225.422 225.422 575.498 1.633 577.131Dönem Karı (Zararı)225.422 225.422 225.422 672 226.094Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.481 208 -8.273 -8.273 380.186 -21.837 0 358.349 0 350.076 961 351.037Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -186.462 1.556 -184.906 0 0 0 0 0 -184.906 3.251.861 0 0 0 -617.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.634.214 409.115 0 0 0 4.515.065 225.422 4.740.487 8.758.845 37.448 8.796.293Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Transferler0 924.833 -924.833 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 -64.737 255.734 255.734 167.918 18.204 186.122Dönem Karı (Zararı)255.734 255.734 255.734 3.711 259.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 -64.737 0 -87.816 14.493 -73.323Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -251.217 2.470 -248.747 0 0 0 0 0 -248.747 3.622.121 0 0 0 -811.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.810.267 409.115 0 0 0 5.439.898 255.734 5.695.632 9.826.202 175.889 10.002.091Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)259.445 226.094DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.079 -8.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.600 -10.345Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar567 -202Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları28 219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.926 2.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.927 2.066Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1 -11Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-50.244 359.310Yabancı Para Çevrim Farkları19.322 373.183Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.540 34.033Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.540 34.033Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-86.831 -44.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar6.382 -5.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6.260 7.964Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)122 -13.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.423 2.355Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi2.320 -7.487Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiSAMLI GELİR (GİDER)-73.323 351.037TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)186.122 577.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18.204 1.633Ana Ortaklık Payları167.918 575.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843422BIST